По всій Україні вночі мороз

2 квітня на території України очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень у північних та більшості західних областей пройде невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме західний, північно-західний 7-12 м/с, вночі у східних, південних областях та в Криму, вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні близько 0°; вдень 4-9° тепла, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті 9-14°; у Карпатах вночі 7-10° морозу, вдень 0-3° морозу.

У Києві та області вночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла. У м. Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.