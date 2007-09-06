У Криму замало пляжів і забагато ”міні-готелів”

Міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Володимир САВЕЛЬЄВ заявляє про надмірне завантаження пляжів кримського півострова і їхню нестачу. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Верховної Ради Криму з посиланням на слова міністра курортів автономії.

Крім того, В.САВЕЛЬЄВ називає однією з проблем курортної галузі Криму постійну загрозу обвалів.

Серйозною проблемою для подальшого розвитку курортів, за його словами, є також відсутність генеральних планів забудови курортних населених пунктів. На думку кримського міністра курортів, існуюче правове становище міні-готелів призводить до того, що бюджет втрачає величезні гроші, і це питання потрібно вирішувати на державному рівні.

Разом з тим, В.САВЕЛЬЄВ відзначає, що в нинішньому курортному сезоні зафіксовано динаміку зростання всіх показників. Це, за словами міністра, стало результатом цілеспрямованої підготовчої роботи як з представниками курортного, туристичного і рекламного бізнесу, так і із засобами масової інформації.

До кінця серпня, за його даними, в Криму відпочило 4 млн. 919 тис. чоловік, що на 11,8% більше, ніж минулого року. За даними Державної податкової адміністрації в АРК, збір до бюджетів усіх рівнів за 7 місяців становив 1636,2 млн. грн, зокрема від курортних регіонів одержано 750 млн. грн., що на 211 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Платежі до бюджету від курортних регіонів становлять 45,9% всіх надходжень по Криму (у 2006 році - 44,1%).

Міністр курортів АРК підкреслив, що в галузі практично немає збиткових підприємств і заборгованості з виплати заробітної платни. «Постійно розширяється сфера туристичних послуг: все більшої популярності набуває яхтовий туризм, збільшується число прихильників лісового мисливського туризму. Новиго імпульсу, завдяки ярмарку в Великій Британії, набув діловий туризм, який може допомогти кримським оздоровницям в міжсезонні», - зазначили в прес-центрі ВР Криму.