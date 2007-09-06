Київський вокзал евакуйовано через загрозу вибуху

У Москві через загрозу вибуху здійснюється евакуація пасажирів з Київського вокзалу, повідомляє РІА “Новости”. Як розповіло джерело в столичних правоохоронних органах, до міліцію телефоном "02" подзвонив невідомий і заявив, що вокзал замінований.

На місце події виїхали всі екстрені служби міста.

Попри евакуацію потяги прибувають на вокзал згідно з розкладом.

Нагадаємо, що вже не перший такий випадок цього тижня в Москві. 3 вересня через зумисні повідомлення про бомбу був двічі евакуйований Ярославський вокзал. Затримати зловмисника міліції поки що не вдалося.