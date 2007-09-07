В Україну привезли часточку Животворящого Хреста

До Сімферополя (Крим) з Греції привезено одну з найбільших святинь християнства - часточку Животворящого Хреста.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, святиню напередодні біля воріт Собору Олександра Невського, що будується в кримській столиці, зустріли мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР, священнослужителі і віруючі. Потім пройшов хресний хід від собору до Храму Трьох Святителів.

Часточка хреста, на якому було розіп’ято Ісуса Христа, пробуде в Сімферополі до 30 вересня.