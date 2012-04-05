Прокурори божаться, що синці Завадський отримав не на допиті

«За висновком судово медичного дослідження у акордеоніста виявлені синець

на правому зап`ясті і синець на правій нозі», - заявив прокурор Києва Анатолій Мельник.

Як зазначає прес-служба прокурора, «ці тілесні ушкодження є легкими і отримані під час його затримання».

Також повідомляється, що в справі «зібрано достатньо доказів вини трьох осіб у вчиненні статевих злочинів і їм пред`явлено обвинувачення».

Нагадаємо раніше прокуратура вирішила провести перевірку фактів, викладених у заяві адвоката І.Завадського Євгенії Закревської. Адвокат заявила, що її підзахисного били в міліції протягом семи годин, вимагаючи написати заяву про явку з повинною.