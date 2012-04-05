Прокурори божаться, що синці Завадський отримав не на допиті
12:49, 05 квітня 2012Суспільство
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У прокуратурі Києва стверджують, що всі синці Завадського дрібні, і отримав він їх при затриманні.
Прокурори розказали, звідки взялися синці Завадського
«За висновком судово медичного дослідження у акордеоніста виявлені синець
на правому зап`ясті і синець на правій нозі», - заявив прокурор Києва Анатолій Мельник.
Як зазначає прес-служба прокурора, «ці тілесні ушкодження є легкими і отримані під час його затримання».
Також повідомляється, що в справі «зібрано достатньо доказів вини трьох осіб у вчиненні статевих злочинів і їм пред`явлено обвинувачення».
Нагадаємо раніше прокуратура вирішила провести перевірку фактів, викладених у заяві адвоката І.Завадського Євгенії Закревської. Адвокат заявила, що її підзахисного били в міліції протягом семи годин, вимагаючи написати заяву про явку з повинною.
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