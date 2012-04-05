Прокуратура перевіряє заяву про побиття акордеоніста, звинуваченого в педофілії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління прокуратури Києва Антон Столетній сьогодні на брифінгу.

"За викладеними у ЗМІ фактами за дорученням прокуратури міста прокуратурою Шевченківського району проводиться дослідча перевірка, в ході якої опитані працівники міліції, звинувачені у скоєнні вказаного злочину, проведено судово-медичний огляд", - сказав А.Столетній.

За його словами, перевірка розпочалася 30 березня.

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Як повідомляв УНІАН, 26 березня прес-офіцер Шевченківського райуправління міліції Наталія Калиновська повідомила, що в Києві співробітники міліції за підозрою у скоєнні розбещених дій щодо неповнолітніх затримали трьох чоловіків, серед яких відомий український акордеоніст.

За словами Н.Калиновської, користуючись своєю популярністю, акордеоніст, ім'я якого вона не уточнила, входив у довіру до неповнолітніх, після чого разом з двома своїми приятелями у себе удома скоював розпусні дії щодо дітей.

Щодо затриманих порушено кримінальну справу за ст. 156 (розтління неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

31 березня в інтерв'ю газеті "Факты" адвокат І.Завадського Євгенія Закревська заявила, що її підзахисного били в міліції протягом семи годин, вимагаючи написати заяву про явку з повинною.

Вчора, 3 квітня, начальник Управління зв'язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук заявив, що слідчі зібрали доказову базу за 11-ма епізодами кримінальної справи про розбещення неповнолітніх І.Завадським.

В.Поліщук категорично спростував заяву адвоката про побиття І.Завадського в міліції.