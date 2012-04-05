Матір Оксани Макар визнали потерпілою стороною замість померлої доньки

Про це під час веб-конференції повідомив її адвокат, народний депутат Микола Катеринчук, передає ТСН.

"Вчора була проведена процесуальна дія - маму Оксани Макар визнали потерпілою стороною замість загиблої дівчини", - заявив М.Катеринчук.

М.Катеринчук зазначив, що поки у нього немає претензій до слідства.

"Люди, які відпустили ґвалтівників, вже звільнені. Над справою працює слідчий з Головного управління МВС. Поки до ходу слідства у нас немає претензій. Дуже розраховую, що слова Президента про його особистий контроль цієї справи - це не порожні слова", - зазначив депутат.

"Ми обіцяємо, що всі троє ґвалтівників Макар понесуть максимальне покарання у вигляді довічного ув`язнення. Покидьків в різних країнах багато. Трапляються цинічні злочини, і дуже важливо, як реагує на це суспільство і влада. Те, що цих двох нелюдів випустили, а я впевнений, що їх випустили за дзвінком, - це сколихнуло суспільство", - зазначив М.Катеринчук.

Як повідомлялося, у Миколаєві троє молодих хлопців зґвалтували і намагалися спалити живцем 19-річну Оксану Макар. За її життя в Донецьку боролися кращі фахівці. О.Макар померла 29 березня.