Фальшивомонетники збували підроблені купюри через інвалідів

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області: "У міліцію із заявами потерпілі не зверталися. Але в ході оперативно-розшукових заходів міліціонерам спочатку вдалося встановити, що збували підробки підлітки-інваліди, які мали за це свій відсоток".

"Тонкий розрахунок на психологію працював безвідмовно: навіть у разі, коли спливала справжня суть фарбованих папірців, в обдурених людей просто не піднімалася рука на фізично неповноцінного підлітка. Потім правоохоронці вийшли на виготовлювачів фальшивок», - розповіли у відділі зв'язків з громадськістю, зазначивши, що підроблені грошові знаки, виявлені в ході обшуків, були не тільки зовні схожі на справжні купюри, а й мали імітацію водяних знаків і захисних стрічок, а на купюри великого номіналу навіть були нанесені шорсткості.