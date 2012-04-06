Фальшивомонетники збували підроблені купюри через інвалідів
Інформація про появу в Запоріжжі підроблених купюр номіналом від 50 до 500 гривень і 50-доларових банкнот з'явилася на початку 2011 року.
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області: "У міліцію із заявами потерпілі не зверталися. Але в ході оперативно-розшукових заходів міліціонерам спочатку вдалося встановити, що збували підробки підлітки-інваліди, які мали за це свій відсоток".
"Тонкий розрахунок на психологію працював безвідмовно: навіть у разі, коли спливала справжня суть фарбованих папірців, в обдурених людей просто не піднімалася рука на фізично неповноцінного підлітка. Потім правоохоронці вийшли на виготовлювачів фальшивок», - розповіли у відділі зв'язків з громадськістю, зазначивши, що підроблені грошові знаки, виявлені в ході обшуків, були не тільки зовні схожі на справжні купюри, а й мали імітацію водяних знаків і захисних стрічок, а на купюри великого номіналу навіть були нанесені шорсткості.
Щодо трьох затриманих виготовлювачів підроблених банкнот було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення або збут підроблених грошей).
«Відповідно до санкцій цієї статті суд засудив одного з фальшивомонетників до 10 років позбавлення волі, другого – до 6 років позбавлення волі. Неповнолітнього пасинка одного з фальшивомонетників, який також брав участь у процесі збуту підроблених купюр, засуджено до 5 років позбавлення волі з відстроченням на 2 роки», - повідомили в ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області.