Єврейська громада просить Януковича втрутитися в конфлікт

Єврейська релігійна громада Києва і головний рабин України Моше Асман просять Президента України Віктора Януковича як гаранта Конституції втрутитися в конфлікт, що виник навколо створення Київського єврейського громадського центру.

Про це йдеться у відкритому листі до Президента України, переданому УНІАН Єврейською релігійною громадою Києва.

М.Асман відзначає, що в даний час в м. Києві постійно проживає близько п'ятдесяти тисяч євреїв, яким необхідний центр єврейської самоідентифікації – Київський єврейський громадський центр. На території України розташована велика кількість святих місць для євреїв всього світу. Щорічно сотні тисяч іноземців відвідують Київ - паломники, туристи, підприємці, для яких необхідний єдиний информаційно-духовний Центр у столиці України. Подібні центри існують у всіх без винятку європейських столицях, говориться в листі.

За словами головного рабина України, «більше десяти років представники нашої громади звертаються з клопотаннями до київської влади, з проханням передати одне з приміщень, що належали нашій громаді до революції, для створення Громадського центру. Зараз, це питання не вирішене, а гостра необхідність у створенні Громадського центру існує вже багато років».

М.Асман повідомляє, що у зв'язку з цим, в 2010 році громада уклала договір з товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернешенел Бізнес Парк" (ТОВ "ІБП") про будівництво Київського єврейського громадського центру в рамках багатофункціонального комплексу на вул. Ползунова в Солом’янському районі м. Києва. До складу Єврейського культурного центру мали увійти: просвітницький блок - синагога, бібліотека, музей історії євреїв Києва, недільна школа, школа мистецтв; гуманітарний блок - програма медичної допомоги малозабезпеченим, центр роздачі пайків, добродійна їдальня, духовно-реабілітаційний центр для літніх людей.

«А сьогодні, напередодні свята Песах, свята нашої свободи і звільнення з рабства, ми одержали інформацію, що проект під загрозою зриву, оскільки КМДА намагається відібрати будівельний майданчик у ТОВ "ІБП", що уклало з нами договір», - відзначає М.Асман.

На думку авторів листа, «подібні дії міської влади завдають шкоди не лише іміджу міста, а й всієї держави, оскільки саме Ви, під час останнього візиту до Єрусалиму наголосили, що Україна й Ізраїль мають розробити механізми посилення своєї двосторонньої співпраці. Влада міста Києва і прокуратура не повинні йти проти волі Президента, підривати його авторитет і старання щодо посиленню зв'язків між Україною, Ізраїлем та Європейською Співдружністю».

Єврейська релігійна громада Києва і головний рабин України просять В.Януковича як гаранта Конституції «втрутитися в ситуацію і не позбавляти багатотисячну єврейську громаду Києва можливості знайти свій - Київський єврейський громадський центр».