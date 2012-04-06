Янукович: вертолітна площадка побудована для всіх

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко направив повторне звернення голові Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів Володимиру Ковалевському, а також віце-прем’єр-міністру - міністру інфраструктури Борису Колеснікову стосовно можливості організації перельоту до Шевченківських місць групи журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, він нагадав, що восени минулого року був урочисто відкритий сумнозвісний гелікоптерний майданчик біля Тарасової гори, будівництво якого здійснювалося за державні кошти та було включено до плану реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

До складу гелікоптерного майданчику з пасажирським терміналом пропускною здатністю 50 пасажирів на годину, збудованого у селі Пекарі Канівського району Черкаської області, входять посадковий майданчик, одноповерховий пасажирський термінал, який складається із зали очікування, конференц-залу та кімнати відпочинку, контрольно-пропускного пункту, місць для зупинки автотранспорту тощо.

Майданчик, розрахований на 10 гвинтокрилів, був збудований майже за 100 млн. грн. бюджетних коштів, а нещодавно було прийнято рішення про виділення ще 27 млн. грн. з бюджету на впорядкування його території та укріплення берегової лінії.

М.Томенко також зауважив, що стосовно цілей майданчика, то, за словами черкаської влади, він збудований для багатої української діаспори, представники якої прилітатимуть у Канів, до могили Шевченка.

Натомість, нагадує віце-спікер, Президент України Віктор Янукович обіцяв, що «…вже навесні цього року в усіх вас буде можливість відвідати Чернечу гору, побувати на могилі Кобзаря. До речі, і вертолітна площадка побудована для всіх».

М.Томенко також нагадав, що напередодні Шевченківських днів у березні, на прохання ЗМІ, він вже звертався до Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів стосовно сприяння організації перельоту на могилу Т.Шевченка групи журналістів, однак Агентство повідомило, що на даному об’єкті продовжуються пусконалагоджувальні роботи та відбуваються сертифікаційні випробовування. А також, що опрацьовується питання передачі гелікоптерного майданчику до сфери управління Міністерства інфраструктури з подальшим його закріпленням за державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з метою його належного обслуговування та експлуатації.

Водночас, додав М.Томенко, як стало відомо, зокрема з повідомлень у черкаських ЗМІ, не дивлячись на те, що об’єкт не готовий, ним вже скористався Президент України, коли прилітав на вручення Шевченківської премії.

Зважаючи на це, віце-спікер повторно направив звернення голові Національного агентства, а також міністру інфраструктури з проханням надати інформацію щодо можливості та умов організації перельоту до Шевченківських місць групи журналістів в період святкових заходів з нагоди вшанування Тараса Шевченка 21-22 травня (день перепоховання Кобзаря в Україні).