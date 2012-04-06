Дівчина, яка розбила авто Лук'яненка, в реанімації

Як повідомляє «Сегодня», про це заявив адвокат одного з потерпілих водіїв ІванБоднарук. Також, за його словами, у неї взяли аналізи на алкоголь і наркотики.

«Сьогодні мій клієнт був у слідчого. Поки кримінальну справу за фактом ДТП непорушено, оскільки немає показань водія «Лексуса», - резюмував Іван Боднарук.

ВІДЕО: Мажорка на Лексусі протаранила машину Левка Лук'яненка

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що винуватицею ДТП на Голосіївському проспекті могла бути дочка генерала міліції у відставці Анатолія Удода. У МВС це спростували.

Нагадаємо, у вівторок ввечері джип «Лексус», яким керувала молода жінка 1976р.н., перекинувся і в'їхав в три авто. За словами Левка Лук'яненка і ще одного постраждалого водія Євгена Зурова, на місці ДТП були виявлені документи, що випали з джипа, на Оксану Анатоліївну Удод. Тому вони і припустили, що вона дочка генерала.