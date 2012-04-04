Мажорка на Лексусі протаранила машину Левка Лук'яненка (відео)

Про це повідомляє lb.ua.

Аварія за участю чотирьох автомобілів сталася у вівторок, 3 квітня, близько 22:00 на Голосіївському проспекті в Києві. За попередніми даними, дівчина-водій позашляховика Lexus RX350, не справилася з керуванням, після чого автомобіль, перекинувшись, протаранив Mitsubishi Outlander і Mitsubishi Colt. Останній від удару влетів у Daewoo Lanos, що стояв перед ним, в якому, як виявилось, перебував Л.Лук’яненко зі своїм помічником.

Як розповіли очевидці події, Lexus на великій швидкості рухався по Голосіївському проспекту з боку Московської площі. Раптово люксовий позашляховик завалився на лівий бік, просковзнув на боці по асфальту й врізався в Outlander, що стояв на світлофорі. Далі, не зупиняючись, Lexus ударив Colt, що також стояв на світлофорі. Удар був такої сили, що задня частина Colt зім'ялася до невпізнання, а сам японський автомобіль протаранив Daewoo, що стояв перед ним.

Випадкові очевидці пригоди кинулися до потерпілих, проте, на щастя, серйозних травм ніхто не зазнав. Молодій дівчині, яка перебувала за кермом Lexus, допомогли вибратися з перекинутого автомобіля. За словами людей, які перебували на місці пригоди, вона була в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Незабаром прибулі медики госпіталізували її із закритою черепно-мозковою травмою й саднами. Інші учасники ДТП від госпіталізації відмовилися. Що ж було причиною - з'ясовує слідча група.