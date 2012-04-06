Колесніков каже, що у готелів немає іншого шляху

Як повідомляє прес-служба футбольного клубу «Шахтар», про це він сказав у Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» під час учорашньої зустрічі з французькими журналістами.

«Ми пішли назустріч готелям і повністю звільнили їх від податку на прибуток – ставка буде нульовою мінімум найближчі 5 років. Я вже говорив, що жадність породжує бідність, - зазначив Б.Колесніков. – Слід розуміти, що для іноземного туриста важлива вартість повного комплексу. Сьогодні ми відкриваємо небо, і виходить, що прилетіти на три матчі збірної Франції чартерами дешевше, ніж жити в Україні десять днів. Тобто, готелі розуміють, що втратять усі доходи. Адже від Парижа до Донецька, де збірна Франції проведе 3 матчі, летіти 3 години. Тому, думаю, до кінця квітня ситуація стабілізується».

Віце-прем'єр-міністр погодився з журналістами, що, якщо готелі втратять іноземних клієнтів, це буде втратою для економіки України.

«Звичайно, це дуже погано. Але не можна ж за 2 тис. євро продавати те, що вчора коштувало 200. Розумієте, якщо брати жителів Радянського Союзу і Франції 25 років тому, то різниця в рівні життя величезна. І тому французькі туристи, які приїжджали до Москви і Петербурга, здавалися казково багатими людьми. Власники готелів мають зрозуміти, що сюди приїдуть прості люди, ті ж робітники французьких автомобільних заводів, електричних компаній, менеджери. І в них немає можливості платити такі гроші», - пояснив Б.Колесніков. При цьому він додав: «Думаю, що ми дотиснемо ситуацію до нормальних ринкових цін, головне зараз не піддаватися цій паніці і не купувати в спекулянтів».

На запитання журналістів про те, наскільки мають опуститися ціни, щоб вони повернулися до ринкових, Б.Колесніков відповів, що це ще обговорюватиметься разом з президентом УЄФА Мішелем Платіні. «Якщо брати за приклад Австрію і Швейцарію – країни, в яких проводився минулий чемпіонат Європи, – то вартість проживання в готелях була в півтора – двічі вищою, ніж зазвичай. Французькі туристичні компанії мають зайняти активнішу позицію. Адже, припустимо, «Tui»– офіційний оператор турніру. Але поки що ця компанія зводить усе до того, що купує в готелів по 100 євро, а турагентствам пропонує по 200. Через тиждень приїжджає пан Платіні, і ми серйозно обговорюватимемо цей момент», - додав Б. Колесніков.