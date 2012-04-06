Тюремники підтвердили: вбивцю Щербаня етапували до Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, «4 квітня п.р. до Київського СІЗО із Слов’яносербської виправної колонії Луганської області (№60) було етаповано засудженого В.Болотських».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поінформоване джерело в правоохоронних органах повідомило УНІАН, що В.Болотських на прохання прокуратури переведено з луганської колонії до Київського слідчого ізолятора.

Як зазначив співрозмовник агентства, В.Болотських перебуватиме в Лук’янівському СІЗО протягом місяця.

Раніше прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що силові структури «вибивають» фальшиві свідчення проти екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко із одного з засуджених за вбивство народного депутата Є.Щербаня В.Болотських.

Довідка УНІАН. Народного депутата Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема вбивства голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб, всі вони обвинувачуються у бандитизмі. Троє з них - Сергій Кульов, В.Болотських і Леонід Добробатько – засуджені до довічного ув’язнення. Костянтин Нікулін та Ігор Пушняков засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем'єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо екс-прем'єра П.Лазаренка.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син убитого народного депутата Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко причетною до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генеральна прокуратура заявила, що перевірить заяву Р.Щербаня про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька.