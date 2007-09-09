Авантюри, що розробляють в Секретаріаті Президента, потребують противаги

Мороз розцінює ініційований “Регіонами” референдум як «противагу авантюрам, що розробляють в Секретаріаті Президента»

Полтава. УНІАН. Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ вважає, що ініційований Партією регіонів референдум є «противагою тим авантюрам, які розробляють в Секретаріаті Президента».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Полтаві, коментуючи ініціативу Партії регіонів щодо проведення референдуму на теми статусу російської мови, позаблокового статусу України і прямого обрання керівників обласних та районних адміністрацій.

Між тим О.МОРОЗ зазначив, що СПУ не розглядала питання щодо референдуму. Водночас він додав, що ідея позаблокового статусу України є однією з норм «нашої передвиборчої програми, тому ми підтримуємо цю лінію».

Разом з тим, за словами О.МОРОЗА, «ті питання, які ставляться тут (йдеться про референдум - УНІАН), я так розумію, вони внесені суспільній свідомості як противага тим авантюрам, які розробляються з боку Секретаріату Президента».

Він зазначив, що Партія регіонів має право ініціювати, зокрема, і питання щодо офіційного статусу російської мови.

Однак, на думку О.МОРОЗА, на сьогодні питання щодо статусу російської мови можна було б реалізувати законодавством України, а не виносити на референдум.

Він підкреслив, що під час референдуму «суспільство розколюється, поляризуються позиції».

Також О.МОРОЗ наголосив, що цей референдум не може бути проведення разом з виборами 30 вересня.