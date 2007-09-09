Гриценко пояснює претензії Тендерної палати її корумпованістю

Міністр оборони України, четвертий номер у списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що з боку Тендерної палати на Міноборони йде наступ, який пояснюється її корумпованістю.

Про це А.ГРИЦЕНКО повідомив в ефірі телеканалу «1+1».

«Я назвав цю структуру корумпованою тому, що вона мільярди гривень забирає з повітря», - зауважив міністр.

«Тендерна палата вимагає з фірми, що будує нам житло, 110 тисяч гривень. Аби заробити такі гроші людині з нашою зарплатою, потрібно працювати 9 років, а там за 3 хвилини вказується рахунок, на який їх потрібно переказати», - повідомив А.ГРИЦЕНКО .

За його словами, з вересня минулого року Міністерство оборони перевіряли Рахункова палата, Генеральна прокуратура, головне Контрольно-ревізійне управління. «І перевірка закінчилася тим, що прем’єр визнав, що немає підстав хоча б у чомусь звинувачувати ГРИЦЕНКА», - зазначив урядовець.

А.ГРИЦЕНКО також нагадав про «відкритість» української армії, яка ще з 2006 року піблікує в Інтернеті свій публічний звіт «Білу книгу». «35 тисяч примірників Книги потрапили до університетів. Люди знають, куди йдуть гроші», - цитує кандидата у народні депутати прес-служба «Нашої України».