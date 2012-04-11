У Попова розповіли, коли «прокинуться» столичні фонтани

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, вже підготовлено відповідне розпорядження міськдержадміністрації.

Відкриття сезону фонтанів у Києві розпочнеться 12 квітня урочистим запуском оновленого світломузичного фонтану на Хрещатику, 25.

З цього дня, відповідно до розпорядження, будуть поступово запущені у роботу всі фонтани Києва. Запрацюють і ті, на яких зараз завершуються ремонтні та будівельні роботи.

Так, 30 квітня після оновлення запрацює фонтан навпроти Пасажу – на Хрещатику, 15.

1 травня введуть в експлуатацію фонтанні комплекси на Майдані Незалежності, 9 травня – каскадний фонтан на вул. Червоноармійській, 119 та фонтан у сквері на площі Івана Франка.

Фонтан у парку «Позняки» (перетин просп. Григоренка та вул. Драгоманова) запрацює 22 травня, а фонтан «Самсон» на Контрактовій площі – 26 травня.

6 травня введуть в експлуатацію фонтан у парку «Перемога».

Традиційно сезон роботи фонтанів триває до кінця жовтня.

Загалом у Києві встановлено близько 88 фонтанів. На обслуговуванні АК «Київводоканал» перебуває 22 фонтани, «Київзеленбуду» – 24. Інші фонтани обслуговуються житлово-експлуатаційними та відомчими організаціями.