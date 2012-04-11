Селянину, який вдарив граблями міліціонера, дали три роки

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

Як зазначається в повідомленні, два роки тому, в квітні 2010-го, працівники карного розшуку місцевої міліції, виконуючи окреме доручення слідчого та постанову про привід громадянина Л., відносно якого було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка), прийшли за місцем проживання його батьків. На повідомлення, що йому потрібно проїхати до райвідділу, підозрюваний відреагував досить агресивно, почав втікати і кликати на допомогу батьків.

Коли батько вибіг на вулицю і побачив, що сина тримає працівник міліції, то схопив граблі і вдарив правоохоронця по голові, зазначили у ВЗГ. Знепритомнівши, міліціонер впав, а підозрюваний в цей час втік з місця події.

Затримали його в одному з монастирів Черкаської області, де він переховувався близько трьох тижнів. Під час затримання чоловік знову чинив опір. Враховуючи, що на той час 31-річний зловмисник за скоєння крадіжок вже був засуджений 6 разів, суд виніс свій вирок та позбавив його волі на 7,5 років.

За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ч.3 ст. 345 Кримінального кодексу України) батько громадянина Л. отримав три роки ув’язнення. Його апеляцію суд вищої інстанції не задовольнив.