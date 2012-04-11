У Галицького знайшлися послідовники на Чернігівщині

09:46, 11 квітня 2012
Суспільство
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На Чернігівщині виявлено порушення при здійсненні держзакупівель обласним центром зайнятості на 600 тис. грн.  

Володимир Галицький
На Чернігівщині виявлено порушення при здійсненні держзакупівель обласним центром зайнятості на 600 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, обласний центр зайнятості у 2011 році закупив комп’ютерну техніку для районних центрів зайнятості за завищеними цінами, чим було завдано бюджету майже 600 тис. грн збитків. Всього було придбано понад 220 одиниць комп`ютерів і комплектуючих.

Порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Як відомо, зловживаннями грішиві колишній шеф чиновника - директор Державної служби зайнятості В.Галицький.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали йому, було знайдено валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.

 

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