У Галицького знайшлися послідовники на Чернігівщині

На Чернігівщині виявлено порушення при здійсненні держзакупівель обласним центром зайнятості на 600 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, обласний центр зайнятості у 2011 році закупив комп’ютерну техніку для районних центрів зайнятості за завищеними цінами, чим було завдано бюджету майже 600 тис. грн збитків. Всього було придбано понад 220 одиниць комп`ютерів і комплектуючих.

Порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Як відомо, зловживаннями грішиві колишній шеф чиновника - директор Державної служби зайнятості В.Галицький.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали йому, було знайдено валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.