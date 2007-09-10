Хвороби серця у жінок і чоловіків рекомендують лікувати по-різному

Підхід до лікування пацієнтів з хворобами серця має різнятися залежно від статі. Така заява прозвучала на щорічному засіданні Європейського кардіологічного товариства у Відні, повідомляє AP.

За даними кардіолога Єви Сван (Eva Swahn) з Університетського госпіталю в шведському місті Лінчепінг, жінки частіше за чоловіків вмирають невдовзі після проведення операції на серці (зокрема, коронарного шунтування).

У дослідження Єви Сван були включені184 жінки із захворюваннями серця. Половині з них були зроблені операції: коронарне шунтування або ангіопластика, інші лікувалися консервативним шляхом до розвитку пізніших стадій захворювання.

Впродовж року вісім жінок, з тих, яким робили операцію, померли. У групі, що одержувала консервативне лікування, за цей період був зафіксований тільки один смертний результат, встановила вона.

Причини таких відмінностей точно невідомі. Медики припускають, що певне значення може мати менший, порівняно з чоловіками, розмір серця і судин у жінок, що ускладнює маніпуляції на цьому органі і збільшує ризик розвитку ускладнень. Також певну роль (хоч і не зовсім зрозумілу) може відігравати вплив жіночих статевих гормонів. Крім того, у жінок серцево-судинні захворювання розвиваються приблизно на десять років пізніше, ніж у чоловіків, тому результат операції може бути гіршим через супутні «вікові» захворювання.

Згідно з рекомендаціями, нещодавно випущеним Американською колегією кардіологів, лікарям радять не поспішати призначати жінкам інвазивні процедури. Проте в Європі рекомендації щодо лікування чоловіків і жінок практично не відрізняються, визнають фахівці.

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