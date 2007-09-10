НБУ ввів в обіг нову монету (фото)

З 6 вересня Національний банк України ввів в обіг ювілейну монету “Іван Богун” номіналом 10 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НБУ.

Монета присвячена одному з видатних військових і політичних діячів, сподвижникові Богдана Хмельницького в Національно-визвольній війні українського народу 1648-1654 рр., полковникові кальницькому (вінницькому) - Іванові Богуну.

Монетою “Іван Богун” Нацбанк продовжує серію “Герої козацкої доби”.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, якість - “пруф”, маса в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж - 5 000 штук.

На аверсі монети зображена композиція, яка символізує ідею соборності України: геральдичні фігури Архістратига Михайла і коронованого лева (символи міст Києва і Львова) тримають малий Державний Герб України. Над композицією розміщений рік чеканки монети - 2007, вгорі півколом - стилізований напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, внизу - номінал 10/ГРИВЕНЬ, а також позначення металу, його проби - Ag 925, вага в чистоті - 31,1 і логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети справа зображена батальна сцена - козаки в обороні, над якою напис, - XVII /ст., зліва - профільний портрет Івана Богуна, під яким стилізований напис ІВАН/ БОГУН.

Художники: аверс - Олександр ІВАХНЕНКО, Святослав ІВАНЕНКО; реверс - Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК.

Скульптори - Святослав ІВАНЕНКО, Володимир АТАМАНЧУК.

Фото з сайту НБУ