«Вбивць» Путіна можуть віддати Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.

Він сказав, що у цій справі триває екстрадиційна перевірка.

За його словами, після завершення відповідних процедур можлива екстрадиція двох підозрюваних осіб до Російської Федерації для притягнення їх там до кримінальної відповідальності.

При цьому Ю.Бойченко зауважив, що рішення щодо можливої екстрадиції буде ухвалювати український суд.

Він пояснив, що українська сторона може передати Росії матеріали кримінальної справи, порушеної в Україні, про злочин, який скоїли ці особи в Одесі, а також матеріали справи за фактом замаху на президента Чечні Рамзана Кадирова.

За словами Ю.Бойченка, всі матеріали передадуть прокуратурі Росії для проведення там слідчих дій і також для розслідування справи щодо підготовки замаху на В.Путіна.

Як повідомлялося, 27 лютого російський «Перший канал» повідомив, що спецслужби України і РФ зірвали замах на В.Путіна. За даними телеканалу, терористи готувалися за вказівкою лідера північнокавказьких бойовиків Доку Умарова.

На початку лютого українські ЗМІ повідомили про спецоперацію в Одесі, під час якої бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» затримали двох бойовиків, підозрюваних в організації теракту

.