Азаров: ми доб'ємося зниження ціни на газ

Як повідомляється на сайті М.Азарова, таку заяву він зробив учора під час зустрічі з членами Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Ми вже два роки ведемо переговори з Росією, і ми доб'ємося зниження ціни», - сказав М.Азаров голові правління YES Олександру Кваснєвському.

М.Азаров нагадав, що Україна зараз купує російський газ за найвищою ціною в Європі через кабальні, на його переконання, контракти 2009 року.

Без урахування 100-доларової харківської знижки, відзначив Н.Азаров, вартість газу для України становить 546 доларів за тисячу кубометрів.

В зв'язку з цим М.Азаров навів приклад Польщі, яка купує російський газ по 310 доларів за тисячу кубів: «Між Польщею і Росією знаходиться Україна. Це 1 200 кілометрів. Тобто, якщо поляки купують газ по 310 доларів, то для України він має коштувати, як мінімум, на 100 доларів дешевше».

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Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

3 березня 2012 року М.Азаров повідомив журналістів, що під час візиту до України голови Державної Думи Російської Федерації Сергія Наришкіна ним було передано Україні проект нового контракту. Прем'єр підкреслив, що зараз триває вивчення цього документа.

15 березня президент Російського газового товариства, депутат Держдуми Росії Валерій Язєв заявив, що газові переговори не закінчуються, тому що Україна нічого не пропонує Росії за зниження ціни на газ.