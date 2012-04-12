Киян перестануть обігрівати 16 квітня

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.

Так, 16 квітня теплоносій перестануть подавати до житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Школи, дитсадки і медичні установи відключатимуть від систем опалення виключно за їхніми письмовими заявками.

За дорученням О.Попова одразу після завершення опалювального сезону у столиці розпочнеться підготовка до нового сезону 2012-2013 років.