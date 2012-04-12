В Одесі обвалився будинок, евакуйовано шестеро осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні о 3.43 в Одесі по вул. Пішонівська, 14, у двоповерховому житловому будинку, що знаходиться в аварійному стані та частково відселений, через втрату несучих властивостей конструкцій дерев’яних балок крівлі, сталося часткове руйнування покрівлі на площі 70 м2 та верхньої частини несучої стіни на площі 15 м2.

Підрозділами МНС евакуйовано 6 мешканців будинку, жертв та постраждалих немає.