Переможець ”Просто так” отримав 10 тисяч

На восьмому Щорічному всеукраїнському літературному фестивалі сучасної української літератури «Просто так» дипломами, подарунками та преміями відзначено 19 літераторів, гран-прі складався з 10 тисяч гривень та ноутбуку фірми «ДіаВест».

Цього року журі фестивалю розглянуло літературні твори різних жанрів більше ніж 200 авторів, які представляли усі регіони України та всі вікові категорії - від 10 до 70 років. До участі у фінальній частині фестивалю, яка в цей уікенд традиційно проходила у древньому місті Коростені, журі запросило лише 13 літераторів, які прочитали свої твори з фестивальної сцени. Ще 9 авторів виступили у позаконкурсній програмі.

Заохочувальні премії фестивалю отримали три учасники поза конкурсної програми: Валентина Павленко (Вінницька область), Володимир Ященко (Коростень) і Тетяна Дінцис (Київ).

Відзнаки і подарунки отримали юні учасники фестивалю Ольга Силюк, Вікторія Яремчук, Марія Русецька (всі з Коростеня) та десятирічний Богдан Гандзюк з Луцька.

У жанрі гумору першу і другу премії вимогливе журі фестивалю вирішило цього року не присуджувати; третю премію у цій номінації отримав Григорій Соломончук з Києва, а спеціальну премію за вдале поєднання жанрів – Ольга Шатрова із Фастова Київської області.

У номінації «Дитяча література» третю премію вручено киянину Сергію Цушку, друга не присуджувалася, а першу отримала Галина Соловей з Києва.

У номінації «Критика і літературознавство» дві третіх премії отримали київський студент Дмитро Дроздовський та сімдесятирічний киянин Юрій Отрошенко. Другу премію здобула львівська письменниця Марія Якубовські. Перша премія в цій номінації цього року не дісталася нікому.

У номінації «Проза» також було присуджено дві третіх премії – Дмитру Бондаренку (Дніпропетровськ) та Олександрі Гандзюк (Луцьк). Другу премію отримала Оксана Хмельовська (Київ), а першу в цій номінації журі також не змогло присудити нікому.

У номінації «Поезія» третю і другу премію не присудили нікому. Першу премію здобув молодий київський поет Богдан Горобчук.

Справжнім відкриттям фестивалю став талановитий поет з Харкова Олександр Бобошко, який отримав гран-прі – десять тисяч гривень і ноутбук «ДіаВест».

Спонсорами цьогорічного фестивалю були газета «Дзеркало тижня», вітчизняний виробник комп’ютерів – фірма «ДіаВест», Фундація «Молода демократія» (Польща), інформаційними спонсорами – «5-й канал» і «Літературна Україна», гостей радо приймало місто Коростень.