Переможець ”Просто так” отримав 10 тисяч
Журі розглянуло твори більше, ніж 200 авторів
На восьмому Щорічному всеукраїнському літературному фестивалі сучасної української літератури «Просто так» дипломами, подарунками та преміями відзначено 19 літераторів, гран-прі складався з 10 тисяч гривень та ноутбуку фірми «ДіаВест».
Цього року журі фестивалю розглянуло літературні твори різних жанрів більше ніж 200 авторів, які представляли усі регіони України та всі вікові категорії - від 10 до 70 років. До участі у фінальній частині фестивалю, яка в цей уікенд традиційно проходила у древньому місті Коростені, журі запросило лише 13 літераторів, які прочитали свої твори з фестивальної сцени. Ще 9 авторів виступили у позаконкурсній програмі.
Заохочувальні премії фестивалю отримали три учасники поза конкурсної програми: Валентина Павленко (Вінницька область), Володимир Ященко (Коростень) і Тетяна Дінцис (Київ).
Відзнаки і подарунки отримали юні учасники фестивалю Ольга Силюк, Вікторія Яремчук, Марія Русецька (всі з Коростеня) та десятирічний Богдан Гандзюк з Луцька.
У жанрі гумору першу і другу премії вимогливе журі фестивалю вирішило цього року не присуджувати; третю премію у цій номінації отримав Григорій Соломончук з Києва, а спеціальну премію за вдале поєднання жанрів – Ольга Шатрова із Фастова Київської області.
У номінації «Дитяча література» третю премію вручено киянину Сергію Цушку, друга не присуджувалася, а першу отримала Галина Соловей з Києва.
У номінації «Критика і літературознавство» дві третіх премії отримали київський студент Дмитро Дроздовський та сімдесятирічний киянин Юрій Отрошенко. Другу премію здобула львівська письменниця Марія Якубовські. Перша премія в цій номінації цього року не дісталася нікому.
У номінації «Проза» також було присуджено дві третіх премії – Дмитру Бондаренку (Дніпропетровськ) та Олександрі Гандзюк (Луцьк). Другу премію отримала Оксана Хмельовська (Київ), а першу в цій номінації журі також не змогло присудити нікому.
У номінації «Поезія» третю і другу премію не присудили нікому. Першу премію здобув молодий київський поет Богдан Горобчук.
Справжнім відкриттям фестивалю став талановитий поет з Харкова Олександр Бобошко, який отримав гран-прі – десять тисяч гривень і ноутбук «ДіаВест».
Спонсорами цьогорічного фестивалю були газета «Дзеркало тижня», вітчизняний виробник комп’ютерів – фірма «ДіаВест», Фундація «Молода демократія» (Польща), інформаційними спонсорами – «5-й канал» і «Літературна Україна», гостей радо приймало місто Коростень.