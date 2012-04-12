Тюремники не знайшли порушень, викладених у фільмі ТВі про життя у СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцков.

«На сьогоднішній момент управлінням Державної пенітенціарної служби в Київській області проведено службове розслідування, є висновки. Всі вони направлені до прокуратури. Йде перевірка, в тому числі фактів, викладених в інтернеті, телебаченні, пресі… На сьогоднішній день 90% фактів, які були викладені, вони не підтвердились… Надання послуг або за гроші мобільних телефонів, цих фактів немає, не встановлено», - сказав О.Лісіцков.

Водночас, він зауважив, що в Київському слідчому ізоляторі, який побудовано понад 150 років тому, дійсно є проблеми, зокрема з каналізацією та комунікаціями водопостачання.

При цьому О.Лісіцков запевнив, що вода у СІЗО «нормальна, і є відповідні експертні підтвердження».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на телеканалі ТВі вийшов сюжет журналіста Костянтина Усова, в якому показано побут в'язнів Лук'янівського СІЗО і зловживання наглядачів та інших службовців закладу.

На початку свого сюжету автор зазначив: «Оскільки саме Київський СІЗО тримає в інформаційному просторі перше місце за кількістю повідомлень про звірства, катування, про нелюдські умови утримання і дивні смерті в тюремних камерах, оскільки саме туди влада Януковича скеровує своїх ворогів, півроку тому ми поставили перед собою надзавдання - знайти спосіб показати людям справжню Лук'янівку. Справжню, а не ту, яку демонструють обраним ЗМІ».

Для цього журналісти ТВі зуміли вибудувати усередині в'язниці власну «агентурну мережу». Для того, щоб через максимально короткий час мати своїх людей в кожному корпусі, на кожному поверсі СІЗО. «Кожному з агентів ми передавали мобільні телефони, оснащені відеокамерами. І часточками, по 10-15 секунд, протягом шести місяців - ув'язнені надсилали нам уривки свого життя», - зазначив К.Усов.

9 квітня Президент України Віктор Янукович запропонував генеральному прокурору України Віктору Пшонці організувати перевірку у Київському слідчому ізоляторі.