Севастопольський радіоаматор організував два сеанси зв'язку з МКС

Заходи були пройшли сьогодні, в день працівників ракетно-комічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики і в день 51-ї річниці від дня польоту першої людини в космос.

Як передає кореспондент УНІАН, перший сеанс зв'язку відбувся під час проведення загальноміського мітингу в Гагарінському районі біля пам'ятного знаку «Людина в космосі», під час виступу льотчика-космонавта СРСР, Героя Радянського Союзу Олександра Волкова, який прибув на торжества до Севастополя.

А.Шкаплеров, зателефонувавши з орбіти О.Волкову, привітав через гучномовний зв'язок зі святом усіх севастопольців.

Другий, півгодинний сеанс, був організований в 30-й школі Балаклави, в якій навчався перший севастопольський космонавт. Сеанс радіо- і телевізійного зв'язку організував київський радіоаматор Андрій Бегунов, який приїхав спеціально для цього до Севастополя.

Під час обох сеансів на заходах був присутній батько космонавта Микола Шкаплеров.