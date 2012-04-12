Авторка книг про Гарі Поттера написала роман про вибори

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за інформацією «Франс Пресс», роман називається «Вільне місце». Його сюжет розвивається навколо смерті голови маленького містечка і подальшої боротьби за крісло, що звільнилося.

Книга має вийти друком цієї осені. Попередні книжки Дж.Роулінг розійшлися тиражем майже в півмільярда екземплярів.