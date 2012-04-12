Авторка книг про Гарі Поттера написала роман про вибори
21:30, 12 квітня 2012Суспільство
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Авторка дитячих книжок про Гарі Поттера Джоан Роулінг написала роман про вибори.
Джоан Роулінг зацікавилась виборами
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за інформацією «Франс Пресс», роман називається «Вільне місце». Його сюжет розвивається навколо смерті голови маленького містечка і подальшої боротьби за крісло, що звільнилося.
Книга має вийти друком цієї осені. Попередні книжки Дж.Роулінг розійшлися тиражем майже в півмільярда екземплярів.
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