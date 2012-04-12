Лузери-крадії продешевили на картині Сезанна майже на 90 млн євро

Як повідомляє РІА «Новости», за словами сербського прокурора з боротьби із організованою злочинністю Мілько Радісавлевіча, робота Сезанна, яка вважається національним надбанням Швейцарії, була вкрадена в 2008 році з музею Бюрля в швейцарському Цюріху разом із творами Едгара Дега, Вінсента ван Гога і Клода Моне. Крадіжка витворів мистецтва, оцінених у 112 мільйонів євро, була названа однією з найбільших в Європі.

"Під час розслідування, що тривало близько двох років, поліція одержала інформацію, що картина знаходиться в Белграді й що підозрювані намагаються її продати. За неї вже було передано 1,4 мільйона євро, а після цього ще 400 тисяч євро", - сказав прокурор.

За його словами, зловмисники були затримані під час передачі суми грошей, що залишилася. Картина була захована в автомобілі продавця і призначалася для покупця з Белграда. Всього за підозрою в причетності до злочину в Белграді і Чачаці було затримано чотирьох людей.

Усіх затриманих правоохоронні органи Сербії підозрюють у скоєнні ще кількох десятків злочинів.

Поліцейська операція була проведена в співпраці зі швейцарською поліцією. Автентичність картини вже підтверджена швейцарським експертом.