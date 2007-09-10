Тимошенко хоче побудувати в Україні два нових НПЗ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує збудувати два нові нафтопереробні заводи для переробки каспійської нафти і вважає це пріоритетним напрямком в розвитку нафтопереробної галузі країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у суботу на брифінгу в Херсоні.

«Є два напрямки в нафтопереробці. По-перше, ми маємо провести потужний, відкритий тендер, в якому мають взяти участь всі, хто готовий на основі каспійської нафти збудувати два потужні нафтопереробні заводи з глибиною переробки нафти більше 90%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, «ми готові виділити землю не тільки для будівництва заводів, а й мережу земельних ділянок по всій країні, щоб можна було збудувати заправні станції, які створять конкуренцію за якістю, оскільки якість нафтопродуктів сьогодні просто жахлива, а й цінову конкуренцію». Як вважає Ю.ТИМОШЕНКО, «компанії в Україні діють в суперечності зі світовим ринком: коли ціни на нафтопродукти в світі падають, у нас вони чомусь зростають».

Другим напрямком Ю.ТИМОШЕНКО назвала «використання двох мільйонів гектарів плодоносних земель в Україні для повного забезпечення країни біопаливом, яке сьогодні цілком конкурентне за ціною з нафтопродуктами і незрівнянно екологічно чистіше».

Також Ю.ТИМОШЕНКО планує поставити жорсткі вимоги перед власниками нафтопереробних заводів в Україні, зокрема, збільшити кількість і підвищити якість вироблюваних нафтопродуктів.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти за рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький ("Татнефть"), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.

На сьогодні два НПЗ - Херсонський та Одеський знаходяться на реконструкції.