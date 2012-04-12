Парламент зняв заборону на приватизацію ТЕЦ

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 243 картки з 395 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає зняття заборони на приватизацію ТЕЦ для подальшої реалізації програми з технічного переоснащення через залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду чи концесію.

Законом внесено зміни до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Всього таких об’єктів 14.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.