У новому КПК журналістів прирівняли до священиків

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна стаття КПК була підтримана 260 народними депутатами із 282 зареєстрованих у сесійній залі.

Ця стаття передбачає, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених цим кодексом.

При цьому забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво буде пов'язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру.

Станом на 00.20 п’ятниці, 13 квітня, парламент ухвалив 300 із 614 статей, що містяться у проекті КПК.

У сесійній залі були чутні пропозиції народних депутатів оголосити перерву до ранку 13 квітня.

«Шановні колеги! Для того, щоб ви були вдома в суботу та неділю, давайте попрацюємо сьогодні», - закликав у відповідь голова ВР Володимир Литвин.