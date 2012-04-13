У Луцьку та Івано-Франківську відзначили 100-річчя Пласту

У Луцьку пластуни відзначили 100-ліття першої Пластової присяги.

Урочистості відбулися в Луцькому замку, повідомили УНІАН у прес-службі обласного осередку Пласту.

Урочистості розпочалися молебнем за усіх пластунів, потому відбулась посвята прапора куреня ч. 9 ім. Васила Стуса. Найважливішою частиною свята стало складення Пластової присяги пластунами з Луцька та Колок на В’їздній вежі замку.

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Цього ж дня у центрі Івано-Франківська з нагоди 100-річчя Пласту - Національної скаутської організації України - відкрили перший у світі пам’ятник «Пластунам, що не зламали своїх присяг».

Як передає кореспондент УНІАН, у скульптурній гранітній композиції пам’ятника є бронзова фігура юнака у пластовому однострої зразка 1925 року з мандрівним наплічником та соколом в руках. Автором пам’ятника є відомий прикарпатський скульптор Володимир Довбенюк.

Перед церемонією відкриття пам’ятника відбувся вимарш пластунів центральною частиною міста під барабанний бій.

Освятили пам’ятник митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин разом з іншими священниками.

Привітав пластунів голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, за словами якого, цей «єдиний в світі пам’ятник уособлює всіх пластунів, які вірні Богу, присязі і Україні».

Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус відкриття пам’ятника пластунам назвав свідченням того, що «саме в нашому місті усвідомлюють роль Пласту в розбудові Української держави». «Це повага і вшанування різних поколінь пластунів, які виборювали незалежність України», - додав мер.

Заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький назвав символічним той факт, що пам’ятник відкривають у день, коли рівно 100 років тому пластуни прийняли свою першу присягу.

Кошти на пам’ятник збирали на Івано-Франківщині, Львівщині, Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині та навіть серед українських студентів та англійських скаутів Оксфорда.

У заході взяли участь кілька сотень пластунів з Івано-Франківська, Коломиї, Львова, Тернополя, Чернівців, Києва та Луцька.

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Перші пластові гуртки були створені у 1911 році Олександром Тисовським, Петром Франком та Іваном Чмолою. Офіційною датою заснування Пласту вважається день першої Пластової присяги, яка відбулась 12 квітня 1912 року на подвір’ї Львівської академічної гімназії. Тоді на вірність Богові та Україні присягли 40 юнаків.

На початку 1990-х років Пласт відродився в Україні. Перші гуртки почали діяти саме у Луцьку завдяки ентузіазму Олега Покальчука, а найвизначнішою подією того періоду була Пластова присяга, яку луцькі та рівненські пластуни нового покоління склали на В’їздній вежі Луцького замку у 1990 році.