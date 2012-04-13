Працівники СІЗО знайшли в кетчупі презерватив з наркотиками
03:30, 13 квітня 2012Суспільство
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Працівники Харківського СІЗО у продуктовій передачі виявили презерватив з наркотиками.
Презерватив з наркотиками був схований в упаковці кетчупу
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, за попередніми даними, у презервативі містилася наркотична речовина «Первитин». Презерватив був захований в упаковці кетчупу.
Продуктову передачу вилучено. Працівники СІЗО викликали співробітників сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, які склали відповідні матеріали.
Громадянка, яка принесла передачу, доправлена до райвідділу міліції.
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