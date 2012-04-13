Працівники СІЗО знайшли в кетчупі презерватив з наркотиками

Працівники Харківського СІЗО у продуктовій передачі виявили презерватив з наркотиками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, за попередніми даними, у презервативі містилася наркотична речовина «Первитин». Презерватив був захований в упаковці кетчупу. Продуктову передачу вилучено. Працівники СІЗО викликали співробітників сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, які склали відповідні матеріали. Громадянка, яка принесла передачу, доправлена до райвідділу міліції.

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