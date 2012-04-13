Сьогодні парламент поставить запитання уряду
04:40, 13 квітня 2012Суспільство
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Засідання Верхвоної Ради України, яке розпочалося 12 квітня і під час якого розглядалися у другому читанні зміни до Кримінального процесуального кодексу, закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив голова Верховної Ради України Володимир Литвин о 4.15.
При цьому В.Литвин нагадав, що наступне засідання парламенту розпочнеться сьогодні о 10.00.
Передбачається, що парламент почне свою роботу з Години запитань до уряду.
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