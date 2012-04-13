Сьогодні парламент поставить запитання уряду

04:40, 13 квітня 2012
Суспільство
946 0

Засідання Верхвоної Ради України, яке розпочалося 12 квітня і під час якого розглядалися у другому читанні зміни до Кримінального процесуального кодексу, закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив голова Верховної Ради України Володимир Литвин о 4.15.

При цьому В.Литвин нагадав, що наступне засідання парламенту розпочнеться сьогодні о 10.00.

Передбачається, що парламент почне свою роботу з Години запитань до уряду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter