Вимагачі палили супермаркети по всій Україні
05:46, 13 квітня 2012Суспільство
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Центральний райсуд Сімферополя ухвалив вирок чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які протягом 2010-2011 років здійснювали підпали у супермаркетах України з метою вимагання грошей у власників.
Організатор отримав 5 років позбавлення волі, учасники групи проведуть в ув'язненні від 3 років 3 місяців до 4,5 років, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.
"Повністю доведено в суді вину паліїв по дев'яти епізодах злочинної діяльності, в результаті якої значних збитків зазнали господарі торговельних об'єктів у Києві, Харкові, Одеській та Львівській областях", - йдеться в прес-релізі.
Зловмисників затримали у лютому 2011 року при спробі скоїти підпал у супермаркеті в Сімферополі.
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