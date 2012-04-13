Українців стали більше кусати - МОЗ додатково закупив вакцину проти сказу
10:10, 13 квітня 2012Суспільство
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В Україні значно зросла кількість звернень до лікарняних закладів людей, яких покусали тварини, відтак і зросло використання антирабічної вакцини.
|Тварини стали частіше нападати на людей
Відповідно до Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб", вакцини для проведення обов`язкових щеплень та вакцина проти сказу закуповується централізовано за кошти державного бюджету. Цим законом також передбачена можливість закупівлі вакцин для проведення щеплень за епідемічними показаннями за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, у випадку загострення епідемічної ситуації у регіоні по окремому інфекційному захворюванню, поінформували у відомстві.
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