Українців стали більше кусати - МОЗ додатково закупив вакцину проти сказу

У МОЗ зазначили, що препарату закуплено на 20% більше, ніж торік. Це дасть змогу отримати певну кількість антирабічної вакцини впродовж місяця та використовувати її до моменту надходження всіх вакцин, які будуть закуплені після проведення тендерних процедур на 2012 рік, наголосили у МОЗ.

Відповідно до Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб", вакцини для проведення обов`язкових щеплень та вакцина проти сказу закуповується централізовано за кошти державного бюджету. Цим законом також передбачена можливість закупівлі вакцин для проведення щеплень за епідемічними показаннями за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, у випадку загострення епідемічної ситуації у регіоні по окремому інфекційному захворюванню, поінформували у відомстві.