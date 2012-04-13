У «Парку Київська Русь» святкуватимуть Великдень
11:03, 13 квітня 2012Суспільство
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У Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 14-16 квітня відбудеться святкування Великодня.
У програмі: весняне театралізоване дійство, великодні обряди та традиції, ігри та забави, трюкові виступи каскадерів та кінного театру. Працюватимуть середньовічний тир, стайня та костюмерна.
Парк відкритий для відвідування з 10.00 до 19.00.
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