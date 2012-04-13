У суботу буде майже спека - 21° тепла

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 14 квітня буде мінлива хмарність. Вночі у Чернігівській та Сумській, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасний дощ, подекуди з грозою, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах та на крайньому півдні окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°, у західних областях та на узбережжі морів місцями 12-15°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°.

У столиці також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19°.