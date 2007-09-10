Експерти прогнозують незначний ріст цін на житло в Києві

До кінця поточного року ціни на житлову нерухомість в Києві виростуть в середньому на 2-3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив президент Союзу фахівців з нерухомого майна України Олександр РУБАНОВ.

За його словами, в сегменті житла економ-класу намітилася тенденція до зниження вартості, оскільки «в «хрущовках» платити більше 2 тис. дол. за 1 кв. м безглуздо».

Він зазначив, що в сегменті преміум-класу, враховуючи незадоволений попит, ціни ростимуть - на 2-3%.

На думку експерта, в найбільш затребуваному житлі бізнес-класу зараз співвідношення пропозиції і попиту практично зрівнялося. Це може викликати підвищення вартості житла в цьому сегменті на 2-3%.

О.РУБАНОВ вважає, що парламентські вибори внесуть свої корективи на ринку нерухомості, а коли політична і економічна ситуації стабілізуються, нерухомість матиме підвищений попит. Проте не слід чекати підвищення вартості житла на 40-50%, як прогнозують деякі експерти, сказав він.