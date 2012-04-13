На Землі розпочалася магнітна буря

Як свідчать дані центру прогнозу космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), її інтенсивність поки що мінімальна, передає РІА «Новости».

Індекс геомагнітних збурень Kp, виміряний мережею наземних магнітних станцій, близько опівночі досяг «жовтого рівня» 4, а на 07.00 мск зріс до «червоного» значення 5 - мінімального рівня, який вважається магнітною бурею.

Магнітні бурі на Землі розпочинаються, коли в магнітосферу планети «вдаряють» викинуті Сонцем згустки плазми - корональні викиди маси, які пов'язані з рентгенівськими спалахами на світилі. Заряджені частинки викликають геомагнітні збурення, якщо вони досягають великої сили це може спричинити збої в електронному обладнанні, перебої з радіозв'язком і на електричних мережах.

Директор центру прогнозів космічної погоди Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль Сергій Гайдаш зазначив, що «ця буря швидко пройде, триватиме не більше півтори доби».