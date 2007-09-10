Аварія на Запорізькому заводі феросплавів: є жертви

16:40, 10 вересня 2007
Суспільство
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Стався викид газу

На Запорізькому заводі феросплавів внаслідок викиду газу 1 людина загинула й 2 госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні Держгірпромнагляду, НП сталася сьогодні в плавильному цеху ЗЗФ.

"10 вересня близько 9 ранку на ВАТ "Запорізький завод феросплавів" у плавильному цеху під час встановлення заглушки на газопроводі стався викид феросплавного газу, внаслідок чого отруєння одержали троє співробітників підприємства: 2 слюсарі-ремонтники й начальник дільниці. Для одного з постраждалих - слюсаря 1956 р.н. отруєння стало смертельним", - повідомив начальник прес-служби Запорізького теруправління Держгірпромнагляду Костянтин МОРОЗ.

За його словами, на даний момент у зв`язку з НП теруправлінням Держгірпромнагляду призначено комісію для проведення розслідування обставин і причин нещасного випадку.

На ВАТ ЗЗФ на час її роботи заборонено проведення робіт із газовим устаткуванням.

Довідка УНІАН, сьогоднішня НП на ВАТ Запорізький завод феросплавів - другий випадок масового отруєння газом на підприємстві за останні 2 роки: 21 лютого 2006 р. вночі внаслідок витоку феросплавного газу з газопроводу ВАТ ЗЗФ із території дільниці теплозабезпечення енергосилового цеху підприємства з ознаками отруєння газом були доставлені в реанімацію 4 працівники заводу. Стан постраждалих медики кваліфікували як середньо-тяжкий. Тоді інспектори Запорізького теруправління Держгірпромнагляду МНС України зупинили роботу трубопроводу Запорізького заводу феросплавів, що призвело до тимчасової зупинки виробництва вапна, необхідного для випуску основної продукції заводу феросплавів.

 

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