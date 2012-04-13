Будинок Центральної ради закривають

Влада Києва прийняла рішення про проведення реставрації міського Будинку вчителя на вул. Володимирській, 57, у Шевченківському районі.

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації, повідомляється на офіційному сайті столичної влади. Замовником виконання робіт з проектування та реставрації визначено КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт». Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку Києва на поточний рік. Водночас Головному управлінню капітального будівництва доручено подати інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з реставрації Будинку вчителя до проектів програм соціально-економічного розвитку столиці на наступні роки.

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