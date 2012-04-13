В Донецьку знову загинув гірник

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Донецьком об'єднаному теркомі В’ячеслава Молофієнка.

За його словами, вчора група гірників одержала наряд видати з камери водовідливу шахти на горизонті 690 метрів електродвигун і насосну установку.

Негабаритний вантаж перенесли на спецмайданчик. При виконанні робіт спецмайданчик на «самокатній ділянці» рейкового шляху мимоволі покотився, придавивши машиніста підземних установок до рами арочного кріплення завантаженим на неї двигуном.

Гірник від одержаних травм помер на місці.

В даний час на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка спільно з органами профспілки встановлює точні обставини і причини трагедії.