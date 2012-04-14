На держпідприємстві без документів зберігали партію пістолетів "Хортиця"

Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління МВС України в Запорізькій області, «55 пістолетів «Хортиця» калібру 9 мм, 26 пістолетів «Хортиця» калібру 5,6 мм і 52 магазини до них були виявлені співробітниками спецміліції ГУ МВС України у Запорізькій області напередодні, 12 квітня, на території одного з місцевих державних виробничих підприємств».

За даними міліції, якихось дозвільних документів на дану зброю і боєприпаси, а також адекватних пояснень їх зберігання на території державного підприємства надано не було.

«У зв'язку з цим за фактом виявлення зброї слідчим відділом спецміліції ГУ МВС України у Запорізькій області порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами».

Довідка УНІАН. Пістолети серії «Хортиця» були створені в Україні в першій половині 90-х років конструктором М.Корольовим. Є три основні модифікації цієї зброї. «Хортиця-125-01» особиста, багатофункціональна, напівавтоматична короткоствольна нарізна зброя захисту і нападу: зброя для ближнього бою, розрахована на ураження супротивника на відстані до 50 метрів. Калібр 9Х18ПМ. У конструкції зброї передбачено кріплення лазерного цілепокажчика і перехідника для приладу безшумної стрільби. "Хортиця-76" - малогабаритна модель пістолета, калібр 5,6 мм кільцевого запалювання.