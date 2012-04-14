П'яний у Сімферополі підняв на ноги оперативників, пожежників і службу газу

Про це повідомляє Сектор зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

«13 квітня о 20.10 до чергової частини надійшов телефонний дзвінок від голови житлово-будівельного кооперативу. Заявниця повідомила оперативному черговому про те, що в одній із квартир будинку закрився п'яний, який висловлював погрози підірвати будинок за допомогою газу. Цю інформацію вона отримала від співмешканки чоловіка, яку той вигнав із дому з речами», - йдеться в прес-релізі.

На місце події виїхали керівники ГУ МВС у Криму, оперативники, працівники газового господарства, пожежники, бригада «швидкої». Будинок оточили, газ перекрили.

«Співробітники міліції через вікно другого поверху потрапили до квартири, де закрився громадянин, який висловлював погрози вибуху, й затримали його. Чоловік опору не чинив. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння й спав у кімнаті на дивані», - сказано в повідомленні.

Затриманого доставлено до міліції для з'ясування обставин.