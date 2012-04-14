П'яний у Сімферополі підняв на ноги оперативників, пожежників і службу газу

15:04, 14 квітня 2012
Суспільство
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У Сімферополі співробітники міліції затримали жителя багатоквартирного будинку, який, за словами його подруги, погрожував підірвати споруду за допомогою газу.

Міністерство внутрішніх справ

Про це повідомляє Сектор зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

«13 квітня о 20.10 до чергової частини надійшов телефонний дзвінок від голови житлово-будівельного кооперативу. Заявниця повідомила оперативному черговому про те, що в одній із квартир будинку закрився п'яний, який висловлював погрози підірвати будинок за допомогою газу. Цю інформацію вона отримала від співмешканки чоловіка, яку той вигнав із дому з речами», - йдеться в прес-релізі.

На місце події виїхали керівники ГУ МВС у Криму, оперативники, працівники газового господарства, пожежники, бригада «швидкої». Будинок оточили, газ перекрили.

«Співробітники міліції через вікно другого поверху потрапили до квартири, де закрився громадянин, який висловлював погрози вибуху, й затримали його. Чоловік опору не чинив. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння й спав у кімнаті на дивані», - сказано в повідомленні.

Затриманого доставлено до міліції для з'ясування обставин.

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