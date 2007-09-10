Довгий: будівля Конституційного суду ”тріщить по швах”

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ ініціює відміну незаконного будівництва, яке ведеться за адресою: вулиця Горького, 33-в у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

За словами О.ДОВГОГО, за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА та згідно зі зверненнями Кабінету міністрів України, голови Конституційного Суду, Генеральної прокуратури було прийнято рішення про призупинення будівництва за адресою: вулиця Горького, 33-в до повного з’ясування ситуації.

„Але, незважаючи на це, будівництво там триває. Замість 4-х поверхів прямо у дворі Конституційного Суду зводиться 17-поверховий монстр. Сьогодні через порушення забудовниками норм безпеки будівля Конституційного Суду тріщить по швах. А в разі, якщо цей будинок попри заборони буде зведений, у вікна режимного об’єкту, яким є Конституційний Суд, будуть вільно заглядати сторонні особи”, - пояснив О.ДОВГИЙ.

„Такого зневажливого і нахабного ставлення до існуючих норм зведення об’єктів у центрі Києва, до розпоряджень столичної влади я ще не зустрічав, – додав секретар Київради. – Хто б не стояв за цим будівництвом, київська влада припинить це свавілля. І вже відсьогодні Блок Леоніда Черновецького починає безстрокове пікетування цього будівництва”.

При цьому О.ДОВГИЙ наголосив, що дозвіл на спорудження цієї будівлі був наданий колишнім мером Києва, а нині – кандидатом у народні депутати у списку блоку „Наша Україна – Народна самооборона” Олександром ОМЕЛЬЧЕНКОМ.