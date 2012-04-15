Янукович і Азаров молились у Лаврі

Вона вже п’ятий рік поспіль звершувалась на площі перед Свято-Успенським собором Києво-Печерської Лаври, повідомляє офіційний сайт Української православної церкви (МП).



Разом із Первосвятителем у Лаврі молились: Президент України Віктор Янукович, прем’єр-міністр України Микола Азаров, голова Верховної Ради України Володимир Литвин, губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк, голова КМДА Олександр Попов, члени уряду, народні депутати та інші високопосадовці.



По завершенні утрені Блаженніший Митрополит Володимир відбув до Свято-Покровського жіночого монастиря м. Києва, де у соборному Свято-Миколаївському храмі очолив Божественну літургію.

Наприкінці богослужіння, Архіпастир поздоровив віруючих із святом Пасхи.