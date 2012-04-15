Янукович і Азаров молились у Лаврі

13:14, 15 квітня 2012
Суспільство
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У ніч з 14 на 15 квітня Предстоятель Української Православної Церкви очолив Пасхальну утреню.

Зліва направо: радник Президента Ганна Герман, міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова, перший віце-прем`єр-міністр Валерій Хорошковський, голова Верховної Ради Володимир Литвин, Президент Віктор Янукович, прем`єр-міністр Микола Азаров, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, глава КМДА Олександр Попов під час святкового Великоднього богослужіння на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври, в Києві, в ніч з 14 на 15 квітня

Вона вже п’ятий рік поспіль звершувалась на площі перед Свято-Успенським собором Києво-Печерської Лаври, повідомляє офіційний сайт Української православної церкви (МП).

Разом із Первосвятителем у Лаврі молились: Президент України Віктор Янукович, прем’єр-міністр України Микола Азаров, голова Верховної Ради України Володимир Литвин, губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк, голова КМДА Олександр Попов, члени уряду, народні депутати та інші високопосадовці.

По завершенні утрені Блаженніший Митрополит Володимир відбув до Свято-Покровського жіночого монастиря м. Києва, де у соборному Свято-Миколаївському храмі очолив Божественну літургію.

Наприкінці богослужіння, Архіпастир поздоровив віруючих із святом Пасхи.

 

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