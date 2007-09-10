Яценюк: Не чіпайте Чорноморський флот

Міністр закордонних справ України, третій номер у виборчому списку блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Арсеній ЯЦЕНЮК констатує, що МЗС вдалося деполітизувати питання базування Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі Севастопольської державної телерадіокомпанії.

«За останні шість місяців моєї роботи на посаді міністра закордонних справ відбулося певне заспокоєння ситуації навколо Чорноморського флоту», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, МЗС вдалося деполітизувати переговорний процес між Україною та Росією щодо Чорноморського флоту.

«Тобто, ті речі, які заявлялися - про дострокове виведення ЧФ РФ, перегляд оренди, мною були дезавуйовані, й через дуже багато причин. Перше й ключове: якщо Україна європейська держава, то ми повинні повністю дотримуватися всіх міжнародних договорів. Таким чином, якщо в договорі написано - 2017 рік, ніхто сьогодні не може ставити питання про дострокове виведення флоту. Точно так, як і на порядку денному не стоїть питання про продовження цього терміну», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про перспективу перегляду термінів і вартості оренди об`єктів для ЧФ РФ, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Вже все підписано. Це може подобатися або не подобатися, але його треба виконувати».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «зі своїм колегою ЛАВРОВИМ ми дуже динамічно проводимо переговори, в тому числі й щодо врегулювання цілої низки проблем і питань, які стосуються базування Чорноморського флоту: починаючи з дій у надзвичайних ситуаціях і об`єктивно закінчуючи інвентаризацією. Але це процес, який проходить виключно дипломатичним шляхом, при закритих дверях, у спокійній, дружній, іноді жорсткій, і все одно прагматичній обстановці».